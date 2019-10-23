نجم #الاتحاد السابق مطلوب في روما

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي روما الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب نادي الاتحاد السابق، خلال الفترة المقبلة.

وكان سيكو سانوجو رحل عن الاتحاد في صيف 2019، بعدما فسخ عقده مع العميد من طرفه، ثم غادر المملكة بدون إذن من الاتحاد.

وقال أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد في وقت سابق: إن سيكو سانوجو لا يحق له الانضمام لأي نادٍ؛ بسبب رحيله عن الاتحاد بدون إذن النادي.

ويريد روما تدعيم صفوف وسطه بالتعاقد مع سيكو سانوجو الذي تألق مع نادي يونج بويز السويسري قبل انضمامه لنادي الاتحاد.

من ناحية أخرى، انتهت مباراة الاتحاد والوصل بفوز نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ24 عبر تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها.

وسجل ويلتون هدف التعادل لنادي الوصل بعد تمريرة مميزة من البرازيلي فابيو ليما عند حلول الدقيقة الثانية والخمسين من عمر اللقاء.

وبحث البرازيلي رومارينيو عن لقب نجم المباراة الأول، فنجح في ذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الثانية والتسعين، لينتصر الاتحاد بثنائية مقابل هدف خارج أرضه.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والوصل في جدة في الرابع من نوفمبر المقبل، ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من البطولة العربية.