نجم الشباب يقترب من الرحيل والأهلي في انتظاره

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب عبدالمجيد الصليهم، لاعب نادي الشباب، يُفكر في الرحيل عن صفوف الليث في الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن اللاعب عبدالمجيد الصليهم رفض عرضًا من نادي الشباب لتجديد عقده، مفضلًا الرحيل وخوض تجربة احترافية في نادٍ آخر.

وقال الناقد الرياضي خالد البدر عبر حسابه في تويتر: معلومة لدي، بعد أن فشلت محاولات الأهلي في تسويق عقد حسين المقهوي لنادي النصر، ستتجه النية الأهلاوية لعقد صفقة تبادلية مع الشباب، من خلال التنازل عن سلمان المؤشر مقابل انتقال عبدالمجيد الصليهم للراقي.

وأضاف البدر: المستشار اللي فرض التجديد مع بصاص لمدة ثلاثة مواسم ما عنده مشكلة يفرط في نجوم دوليين للأندية المنافسة.

من ناحية أخرى، يتنافس كل من عبدالله الحمدان ومحمد سالم وعبدالله الشامخ نجوم الفريق الأول لكرة القدم بـ الشباب على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالنادي.

وقدم الثلاثي مستويات طيبة مع نادي الشباب، الذي نجح في الفوز على نادي العدالة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.