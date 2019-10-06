نجم #الهلال مطلوب في الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أفادت تقارير إخبارية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني يُفكر في التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان جوستافو كويلار نجح في جذب الأنظار والتألق مع الهلال منذ الانضمام لأزرق العاصمة، قادمًا من صفوف فريق فلامنجو البرازيلي في صيف العام الجاري.

وسيكون من الصعب على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال التفريط في جوستافو كويلار، خاصة أن الفريق العاصمي تعاقد مع اللاعب الكولومبي بعد معاناة كبيرة.

من ناحية أخرى، يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال نجح أمس السبت في الفوز على الاتفاق برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في الفوز برباعية مقابل هدف على الاتفاق، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الهلال يوم الثلاثاء الماضي على حساب نادي السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.