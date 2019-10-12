نجم #الهلال يخطف اللقب الأغلى من مدافع ليفربول

نجم #الهلال يخطف اللقب الأغلى من مدافع ليفربول

2019/10/12
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يقدم اللاعب الكوري جانج هيون سو أداءً أكثر من رائع مع نادي الهلال منذ الانضمام لأزرق العاصمة، قادمًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر حساب شبكة أوبتا للإحصائيات على تويتر أن جانج هيون سوو مدافع الهلال هو المدافع صاحب أكبر عدد من دقائق اللعب دون أن يراوغه لاعب هذا الموسم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب جانج هيون سو في ست مباريات مع الهلال بالدوري، حيث شارك فيهم بشكل كامل ونجح في الحفاظ على ألا يراوغه مهاجم ليظل عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة الهلال تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

جدير بالذكر أن جانج هيون سو مستمر مع الهلال حتى صيف عام 2022 بعد أن وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع الهلال قادمًا من نادي طوكيو الياباني.

وخطف جانج هيون سو لقب المدافع الذي لا يُراوغ من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي.

يذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال فاز بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.


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