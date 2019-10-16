نجم باريس سان جيرمان معروض على ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الألماني جوليان دراكسلر لاعب وسط النادي الباريسي.

وقالت تقارير صحافية إسبانية: إن نادي ريال مدريد عُرض عليه الفرصة للتعاقد مع جوليان دراكسلر على الرغم من اهتمام النادي الملكي بضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد أو الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويبحث باريس سان جيرمان عن التخلص من جوليان دراكسلر مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن اللاعب الألماني يُعاني من الإصابات المتكررة التي منعته من المشاركة بصورة منتظمة مع البي إس جي.

من ناحية أخرى، تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وترغب إدارة ريال مدريد في إقالة زيدان؛ وذلك بسبب تراجع أداء ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من صدارته للدوري الإسباني في الوقت الحالي.

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع راؤول غونزاليس سيكون الأنسب للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وسيخوض ريال مدريد مباريات من العيار الثقيل بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه “برشلونة وريال مايوركا” في الدوري الإسباني بجانب مواجهة نادي غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.