نجم بايرن ميونيخ يتفوق تهديفيًا على ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في أن يتفوق بمفرده في الناحية التهديفية على حساب نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الحالية.

وكان روبيرت ليفاندوفسكي أحرز هدفين لنادي بايرن ميونيخ في شباك أوليمبياكوس اليوناني أول أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ليكون مجموع أهدافه في كافة المسابقات خلال الفترة الحالية 21 هدفًا، بينما أحرز نادي ريال مدريد 19 هدفًا بواقع 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا و 16 هدفًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2019-2020 يوم 18 ديسمبر المقبل بعد أن كان مُقرر له إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري.

يذكر أن اتحاد القدم كان قرر في وقت سابق، عدم إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا معقل نادي برشلونة.

وقبل تحديد يوم 18 ديسمبر، كان برشلونة رفض مقترح بخصوص إقامة الكلاسيكو في نفس اليوم ” 26 أكتوبر” ولكن في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

وكان اسم روبيرت ليفاندوفسكي ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صيف العام الحالي.