نجم تشيلسي: فريقنا يتطور بشكل رائع تحت قيادة لامبارد

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أن البلوز لا يزال في مرحلة التطور تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

ونقل موقع تشيلسي الإلكتروني تصريحات ألونسو الذي قال: لدينا العديد من الخيارات في تشيلسي والفريق يتطور أداؤه مع كل مباراة تحت قيادة لامبارد ويجب أن نستمر على هذا الأمر.

وتابع ألونسو: كان من المهم لنا الفوز بعد العودة من العطلة الدولية، وكنا صبورين حتى تمكنا من تحقيق الفوز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بـ تشيلسي في تحقيق فوز صعب في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، بمحاولات هجومية من جانب فريق تشيلسي الذي قاتل من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، كثف نادي تشيلسي من محاولاته الهجومية؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وبعد معاناة نجح البلوز في فك الشفرة الدفاعية للخصم فأحرز الإسباني ماركوس ألونسو الهدف الوحيد في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد للنادي اللندني عند حلول الدقيقة الرابعة والسبعين، بعد تصويبة مخادعة لحارس نيوكاسل.

وبعد نهاية مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، أصبح رصيد البلوز 17 نقطة في المركز الرابع، أما رصيد نيوكاسل فتجمد عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.