نجم ليفربول: جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الكاميروني جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على جاهزيته لمواجهة نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وكان ماتيب غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء شيفيلد يونايتد.

وتحدث جويل ماتيب لموقع نادي ليفربول قائلًا: لقد عدت للتدريبات وأشعر أنني جيد، إذا كان المدرب يرى أن إشراكي أمر جيد سأكون هناك.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة ميرور البريطانية: إن مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا من استعادة الثلاثي “الفرنسي بول بوغبا، الإنجليزي لوك شو، الإنجليزي أرون وان بيساكا”، قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ميرور” أن ليفربول أيضًا تلقى خبرًا سارًّا بعودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر لتدريبات الريدز، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من شهرين بعد إصابته في لقاء ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي في التاسع من أغسطس الماضي.

وستُقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد 20 أكتوبر على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.