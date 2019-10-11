نجم مانشستر يونايتد مطلوب في ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة ESPN الرياضية أن زيدان يرغب في التعاقد مع بوغبا، على الرغم من وجود نية لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتحرك وضم الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويرغب كريستيان إيركسن في الرحيل عن توتنهام بسبب تراجع نتائج السبيرز في الفترة الأخيرة.

وقيل مؤخرًا: إن بول بوغبا قال لإدارة مانشستر يونايتد أنه لن يجدد عقده، وذلك من أجل الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان بوغبا انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.