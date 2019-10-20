نجم منتخب ألمانيا على رادار مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لتدعيم صفوفه الهجومية في صيف عام 2020.

ويعاني مانشستر يونايتد هجوميًا خاصة بعد رحيل كل من التشيلي اليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد مستعد للانتظار لصيف 2020 للتعاقد مع تيمو فيرنر صاحب الـ23 عامًا.

يذكر أن تيمو فيرنر سجل 69 هدفًا في 125 مباراة في كافة المسابقات وسبق لليفربول الإنجليزي أن أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، وسينتهي عقد تيمو فيرنر مع نادي لايبزيج بنهاية موسم 2022-2023.

من ناحية أخرى، يُواجه نادي مانشستر يونايتد اليوم غريمه ليفربول في ديربي شمال إنجلترا ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد.

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أطلق تصريحًا ناريًا قبل مباراة ليفربول حيث قال بأن اليونايتد لن يحتاج إلى 30 عامًا من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي، موجهًا سخريته ضد ليفربول الذي لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.