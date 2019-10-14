نجم منتخب مصر على رادار ميلان في يناير

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع اللاعب المصري محمد النني، لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمعار حاليًّا إلى نادي بيشكتاش التركي.

وكان المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب الأرسنال أبدى رغبته بعدم الاعتماد على النني الذي فضّل الخروج في إعارة لفريق بيشكتاش من أجل اللعب بصورة منتظمة.

ويريد نادي ميلان طبقًا للتقارير الصحافية في إيطاليا، التعاقد مع محمد النني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون بديلًا للاعب الإيفواري فرانك كيسي.

ويملك نادي بيشكتاش الأحقية بشراء محمد النني نهائيًّا من أرسنال بعد نهاية موسم 2019-2020، لكن حتى الآن لم يُعجب الفريق التركي بعد بأداء اللاعب المصري.

وشارك محمد النني مع نادي بيشكتاش في 3 مباريات بالموسم الحالي، كما يرتبط بعقد مع أرسنال ينتهي بنهاية موسم 2021- 2022.

وكان محمد النني شارك في مباراة مصر وبوتسوانا الودية التي أُقيمت اليوم الاثنين في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.