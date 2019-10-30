نجم يوفنتوس على رادار مانشستر سيتي وبرشلونة

المواطن - محمد سمعه

يهتم كل من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب الأوروغوياني رودريغو بينتانكور لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، إن كل من مانشستر سيتي وبرشلونة أبديا إعجابهما بالتعاقد مع بينتانكور الذي شارك مع يوفنتوس في 76 مباراة في كل المسابقات منذ الانضمام لليوفي في عام 2017.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع بينتانكور تحسبًا لرحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش أو التشيلي أرتورو فيدال، بجانب اقتراب الإسباني دافيد سيلفا من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.

ويرتبط بينتانكور بعقد مع يوفنتوس ينتهي بحلول صيف عام 2024.

من ناحية أخرى، قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، منافسة الغريم نادي برشلونة وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ماتياس بالاسيوس لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن ريال مدريد برئاسة بيريز مستعد لدفع 15.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب بالاسيوس صاحب الـ17 عامًا قبل نادي برشلونة الإسباني.

ويشارك ماتياس بالاسيوس حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.