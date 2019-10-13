نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر يونايتد يتمنى تعثر المفاوضات بين بيانيتش ويوفنتوس حول تجديد العقد للتحرك وضم اللاعب البوسني، صاحب الـ29 عامًا.

ويرغب مانشستر يونايتد في ضم بيانيتش، وذلك تعويضًا لرحيل كل من البلجيكي مروان فيلايني والإسباني أندير هيريرا.

وكان بيانيتش انضم إلى يوفنتوس في عام 2016 قادمًا من نادي روما الإيطالي ولعب 144 مباراة مع اليوفي، كما نجح في التتويج بـ3 ألقاب متتالية في بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل تصحيح النتائج السلبية، التي يحققها اليونايتد منذ انطلاق الموسم الجاري.