نجم يوفنتوس يحل المشكلة الأكبر لـ مانشستر يونايتد

نجم يوفنتوس يحل المشكلة الأكبر لـ مانشستر يونايتد

2019/10/15
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الألماني إيمري تشان، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني إيمري تشان وذلك بسبب عدم قدرته على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لـ يوفنتوس، حيث قرر المدرب ماوريسيو ساري مدرب اليوفي إخراج تشان من قائمة السيدة العجوز المشاركة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن إدارة مانشستر يونايتد تفكر وبشكل جاد في التعاقد مع تشان لتدعيم خط الوسط في النادي الإنجليزي؛ بسبب إصابة الفرنسي بول بوغبا مؤخرًا.

وكان تشان لعب من قبل مع نادي ليفربول الإنجليزي قبل تركه والانضمام لفريق يوفنتوس في صيف 2018.


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