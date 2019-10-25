نجم Arsenal يعيد إنجاز سواريز الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

خطف الإيفواري نيكولاس بيبي الأنظار إليه خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي Arsenal خلال الفترة الماضية، وكلل مجهوده بخطف نجومية مباراة فيتوريا جيماريش البرتغالي.

بيبي يتألق مع Arsenal

وجلس بيبي على مقاعد بدلاء Arsenal خلال مباراته ضد فيتوريا جيماريش بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يُشارك كبديل ويساهم في فوز الجانرز.

وتألق النجم الإيفواري بيبي خلال الدقائق التي شارك فيها، ونجح في تسجيل ثنائية Arsenal من ركلات ثابتة في الدقيقتين 80 و93، ليقود الجانرز لتحقيق فوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع Arsenal رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على فيتوريا جيماريش البرتغالي، ليحتل صدارة المجموعة السادسة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم من 3 انتصارات متتالية.

بيبي يعيد أمجاد سواريز

وحقق نجم Arsenal بيبي رقمًا مميزًا في منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث أصبح أول لاعب ينجح في إحراز هدفين بشكل مباشر من ركلات حرة في مواجهة واحدة بالبطولة القارية، منذ الأوروغوياني لويس سواريز، في شهر فبراير عام 2013.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سواريز حقق نفس إنجاز نجم Arsenal الإنجليزي، خلال فترة لعبه في ليفربول، حينما سجل هدفين في شباك زينيت سان بطرسبرج ضمن منافسات إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.