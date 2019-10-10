نزوح 60 ألف مدني جراء هجوم تركيا على شمال سوريا

المواطن - متابعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح قرابة 60 ألف من المدنيين جراء العمل العسكري الذي تشنه تركيا على شمال شرق سوريا.

ميدانياً لا تزال العملية العسكرية التركية تتواصل لتدمر العديد من الأحياء والمدن السكنية، حيث استهدفت غارة تركية قافلة مدنية بطريقها إلى مدينة تل أبيض السورية بحسب مراسل قناة “العربية”.

كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد جراء استهداف، قوات قسد لبلدة أقجة قلعة التركية بقذائف الهاون.

وكان العديد من الدول في مقدمتها المملكة أعربت عن إدانتها لهجوم تركيا على الأراضي السورية تحت مزاعم ملاحقة الإرهاب، حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يوم أمس عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس انطلاق العملية العسكرية في الأراضي السورية زاعماً أنه يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.