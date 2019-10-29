نصائح للتغلب على نزلات البرد في الشتاء

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

لا تستغرب إن ذهبت للنوم طبيعيًا لتستيقظ اليوم التالي وتجد أن حلقك مصاب كما لو أنك ابتلعت زجاجًا محطمًا، فواحد من كل 3 أشخاص يُصاب بالإنفلونزا كل عام، لكن الفهم الأفضل لكيفية انتشار هذه الفيروسات يمكن أن يكون المفتاح للوقاية والعلاج.

أول 24 ساعة حاسمة، هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه العدوى بالتكاثر مسببة الأعراض، وعرض موقع “ديلي ميل” البريطاني، نصائح 3 خبراء عالميين بارزين لما يمكنك القيام به للحد من شدة الأعراض.

التقاط الفيروس:

تختلف طرق التقاط الفيروس، ولكن في كل الأحوال، يجب عليك التغلب على الدفاعات الخاصة بجسمك، ما يمكنك القيام به هو غسل يديك باستخدام الصابون والماء على فترات منتظمة، تجنب فرك عينيك بيديك؛ لأن هذا يمكن أن ينقل العدوى.

أول ساعتين:

الأعراض الأولى: جفاف وتهيج الأنف، تحب الفيروسات الأماكن الباردة في الجسم التي تصل درجة حرارتها نحو 32 درجة مئوية مثل الأنف والحنجرة، والحل هو شرب السوائل الدافئة باستمرار.

السبع ساعات التالية

الفيروسات التي تمكنت من التغلب على الدفاعات الطبيعية في الجسم ستبدأ في التسلل، حينها فإن خلية واحدة مصابة، ستصبح مصنعًا للفيروسات، ويمكن أن تنتج الملايين في غضون عشر ساعات، هنا ستشعر بالتعب لأن جسمك يستعد لمكافحة العدوى؛ لذا فإن الراحة فكرة جيدة لمساعدته على القيام بعمله.

بعد 10 ساعات:

الآن، يصيب الفيروس المزيد والمزيد من الخلايا، وتظهر الأعراض بكل جدي، قد تتضمن التهاب الغدد الليمفاوية وغيرها من الأعراض المزعجة، ما يمكنك القيام به هو الكمادات الدافئة، وتناول بعض المسكنات.

11 ساعة:

الفيروسات تتمركز الآن في مستويات أعمق، وتتحرك من خلال مجرى الدم، وهنا ستشعر بآلام عضلاتك، واظب على فترات الراحة.

12 ساعة:

تبدأ مرحلة السعال، وهي طريقة مفيدة جسمك للحفاظ على الأشياء غير المرغوب فيها خارج رئتيك، لكن قوة السعال تؤدي إلى التهاب الحلق، أفضل نصيحة هي تناول الليمون الدافئ، والغرغرة بالماء المالح قد تساعد على تخفيف أعراض التهاب الحلق.

18 ساعة:

بعد 6 ساعات من السعال، يشعر جسدك بالجفاف، مع احتمالية ارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع، أفضل شيء الآن هو تناول حساء الدجاج الذي استخدم لمئات السنين كعلاج للبرد.

24 ساعة:

نسبة قليلة يتطور معها الأمر إلى شكل أكثر خطورة، و1 كل 100 شخص يصاب بالتهاب رئوي، أو التهاب الأذن الوسطى، أو التهاب الجيوب الأنفية، ويصل البرد إلى ذروته في غضون 3 أيام، بعد ذلك، يمكن للجهاز المناعي القضاء على الفيروس.

سبل الوقاية:

غسل اليدين خاصة بعد استخدام وسائل النقل العام، تجنب فرك العينين والأنف، أخذ فيتامين C، النوم في مكان منفصل عن شريك المصاب حتى لا تلتقط العدوى.