نصراوي عن رينارد: غير مناسب لمنتخبنا

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لانتقادات شديدة، بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر به الأخضر اليوم في مباراة فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعلّق عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي السابق في النصر، على أداء رينارد مع الأخضر قائلًا: للأسف مدرب غير مناسب لمنتخبنا، تغييرات سلبية وتعامل غير احترافي مع مجريات اللقاء، الاستحواذ السلبي ليس له أي فائدة، والاستعراض من بعض نجوم المنتخب لن يجلب النقاط الثلاث.

وأضاف ابن زنان: شكرًا إخواننا في فلسطين قدمتم مباراة رائعة وشكرًا لكرم الضيافة.

في وقت سابق، تحدث رينارد بعد المباراة قائلًا: كنا نُدرك صعوبة المباراة من قبل وهذا ما ظهر بشكل واضح في المباراة اليوم، فمنتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل، وخصوصًا على أرضه.

وأضاف رينارد: أعتقد أنها نتيجة إيجابية بغض النظر عن أي شيء آخر؛ كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس، وغاب عنّا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كاف، مما حدّ من خطورتنا في المباراة على منتخب فلسطين.

واختتم رينارد حديثه قائلًا: لدينا مجموعة جيدة من الأسماء الشابة، التي تحتاج إلى الصبر والدعم ولمزيد من الوقت لتقديم كل ما لديها.