نصراوي ينصح نجم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر على توجيه نصيحة مهمة للمدافع علي البليهي لاعب الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب سعد آل مغني عبر تويتر قائلًا: “رسالة للمدافع البليهي، انتبه تجليها أمام أوراوا، الإعلام الهلالي قالبين عليك وأنت في الوقت الحالي أفضل مدافع آسيوي”.

وأضاف عضو شرف النصر: “لا تعطيهم فرصة يهاجمونك أكثر ويقللون من نجوميتك”.

واختتم سعد آل مغني تغريداته بوسم “كلنا البليهي بس لا يجليها”.

وكان علي البليهي تعرض لانتقادات قوية في الفترة الأخيرة بسبب تلقي شباك الهلال لستة أهداف في مباراتين بواقع رباعية من السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وثنائية من النصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد الماضي.

وأعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن أمنياته بتتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للعام الحالي، وذلك عند مواجهة نادي أوراوا الياباني في مباراتي النهائي.

وقال هيرفي رينارد: لدينا سبعة لاعبين من الهلال نجحوا في الوصول مع فريقهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وأتمنى لهم التتويج باللقب.

وذكرت تقارير صحافية أن إدارة الهلال تطلب من الاتحاد البيروفي عدم استدعاء كاريلو للمواجهة الودية الدولية من أجل السماح بتواجده في معسكر الزعيم قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب الهلال في تواجد جميع عناصره، وذلك قبل مواجهة أوراوا النارية المقررة يوم 9 نوفمبر المقبل في ملعب جامعة الملك سعود على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.