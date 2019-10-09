نصيحة ثمينة لمدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب صالح المحمدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في خطف ثقة مشجعي الراقي بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأهلاوي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان صالح المحمدي تحدث في تصريحات إعلامية، مؤكدًا رفضه العمل كمساعد مدرب في حال عيّن الأهلي مدرب أجنبي.

وحرص الناقد الرياضي بندر الرزيحان على توجيه نصيحة إلى صالح المحمدي قائلًا له: نصيحتي له هو الاستفادة من المدرب الأجنبي؛ لأن هذا سيكون جيدًا له من أجل أن تطلبه الأندية في الموسم المقبل.

وأضاف بندر الرزيحان: صالح المحمدي قدم أداء أكثر من رائع مع الأهلي في فترة قصيرة، وأتمنى له بالفعل الاستفادة من المدرب الأجنبي.

وتمكن المدرب الوطني صالح المحمدي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق الفوز، السبت الماضي، في مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ تولي صالح المحمدي مسؤولية تدريب الأهلي بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش نجح المحمدي في قيادة الراقي للفوز على الفتح بالجولة الرابعة، ثم التعادل مع النصر في الجولة الخامسة وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي والفيحاء.

وقد ينال المحمدي مكافأة البقاء كمدرب دائم للراقي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد الفوز في لقاء الأهلي والفيحاء، بالإضافة إلى أن الحالة المعنوية والفنية تحسنت كثيرًا بعد قدوم المحمدي بشكل مؤقت.