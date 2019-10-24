نصيحة ذهبية تُحقق لقب دوري أبطال آسيا لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

توجه صالح النعيمة نجم نادي الهلال السابق بنصيحة ذهبية إلى لاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لمواجهة نادي أوراوا الياباني.

وكتب صالح النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا أو نقرأ لذاك، نجتمع بعد اللقاء نتحاور فيما بيننا ينتقد المقصر منا بنقد أخوي بنّاء نخرج بعدها وأيدينا بأيدي متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير”.

وأضاف النعيمة: تأهل الهلال وهذا المهم وبقي الأهم، ولا بد أن يستفيد اللاعبون من الدروس، عليهم أن يعملوا ويركزوا أكثر في القادم وأن يبتعدوا عن الإعلام ووسائل التواصل.

ونجح الهلال في التأهل بصعوبة إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة المفاجئة من السد القطري برباعية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال استفاد من فوزه ذهابًا في قطر برباعية مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور النهائي بنتيجة 6-5 من مجموع المباراتين.

وعلّق نجوم الهلال على التأهل الصعب لنهائي أبطال آسيا حيث قال محمد الشلهوب عبر حسابه في تويتر: “ألف مبروك، الحمد لله افرحوا وانبسطوا وانسوا اللي راح”.

أما اللاعب ياسر الشهراني فقال: “مبروك يا زعماء على الفوز والتأهل للنهائي، دعمكم كان ولا يزال أكبر محفز لنا”.

وقال النجم عبدالله عطيف بعد خسارة الهلال: الحمد لله على التأهل أعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل.

وستكون مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت 9 نوفمبر المقبل.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.