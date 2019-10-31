نصيحة غريبة لـ #الأهلي للحذر من #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

توجه الناقد الرياضي سامي القرشي بنصيحة غريبة للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الاتحاد الليلة في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القرشي عبر حسابه في تويتر: “المشهد أمامي كالآتي، هياط إلى هياط جزئي أهلاوي مصحوب بزخات من العنترية يقابلها بلع عافية اتحادي قد يتحول إلى رياح نشطة في ساعات المساء الأولى”.

وأضاف القرشي: “أنا مش مرتاح وعلى الأهلاويين توخي الحذر وتغطية أكياس الأسمنت”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إلى تكريس العقدة في مباراة الأهلي والاتحاد ومنع العميد من تحقيق الفوز، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي تعرض للخسارة من نادي الحزم في الجولة الثامنة بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، بينما خسر الاتحاد من نادي أبها الأحد الماضي في الدوري.

ولن يقبل المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي بأي نتيجة إلا الفوز، خاصة أن تكريس العقدة بعدم السماح للعميد بالفوز في مباراة الأهلي والاتحاد خلال لقاءات الدوري سيكون هدفه الأول.

ومنذ عام 2012، لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز في مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري، أي أن العميد يحاول فك عقدة استمرت معه لمدة سبع سنوات.

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد الليلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 بـ9 نقاط.