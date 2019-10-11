نصيحة لـ #النصر تضع #الهلال تحت التهديد

المواطن - محمد سمعه

توجه الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي بنصيحة إلى مجلس إدارة نادي النصر؛ وذلك لحل أزمة معاناة أصفر العاصمة من عدم وجود ملعب له في الرياض بعد غلق معظم الملاعب استعدادًا لموسم الرياض الذي ينطلق اليوم الجمعة.

وقال العنزي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: نصيحة لإدارة النصر، عقد الشراكة بين جامعة الملك سعود ونادي الهلال يدخل عامه الأخير، يجب تقديم عرض أكبر للجامعة والحصول على الملعب فهذا سيكون مريحًا للنادي من صداع النقل والتأجيل.

وكانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين أصدرت قرارًا بتأجيل مباراة النصر والفيصلي لتُقام في السادس من نوفمبر المقبل على ملعب الملز بدلًا من الخامس من أكتوبر الجاري؛ بسبب انشغال ملاعب الرياض بالتجهيزات استعدادًا لموسم الرياض.

يذكر أن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض كان أغلق أبوابه ورفض إقامة أي مباراة بعد لقاء الشباب والاتحاد بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل الاستعداد لموسم الرياض.

ويسعى نادي النصر إلى مصالحة جماهيره بالفوز في لقاء الرائد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري التي تبدأ بعد نهاية التوقف الدولي.