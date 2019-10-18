نص قرارات وزير الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

المواطن -الرياض

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم عددًا من قرارات وزير الداخلية، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ.

وجاءت القرارات كما يلي:

قرار وزير الداخلية رقم 862 وتاريخ 25-1-1441هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، والمادة الرابعة عشرة من ذات النظام.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (7/وز) وتاريخ 23-9-1422هـ، والقرار الوزاري رقم (9336) وتاريخ 7-12-1440هـ، والقرار الوزاري رقم (9742) وتاريخ 28-12-1440هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل المواد (الخامسة، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وفقًا للصيغة المرافقة.

ثانيًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار والتعديلات المرافقة له من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 9336 وتاريخ 7-12-1440هـ على النحور التالي:

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، والمادة الرابعة عشرة من هذا النظام؛

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (7/وز) وتاريخ 23-9-1422هـ؛ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعدل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر وفقًا للصيغة المرافقة.

ثانيًا: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار والتعديلات المرافقة له من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز