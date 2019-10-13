نقد بيان النصر وتأييد موقف الشباب يكشف تناقضات مثيرة

المواطن - محمد سمعه

تفاعل الكثيرون من النقاد الرياضيين والجماهير مع بيان نادي الشباب الذي أُصدر أمس السبت للرد على بيان نادي النصر بوجود تعمد من لاعبي الشباب لإيذاء لاعبي أصفر العاصمة خلال لقاء الفريقين الأخير ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تعرضت لانتقادات شديدة لإصدارها بيانًا تحدثت فيه عن سوء تقنية الفار وانتقادها للجنة الحكام ولنادي الشباب قبل 24 ساعة من مباراة السعودية وسنغافورة حيث قيل إن النصر يحاول صُنع أزمة قبل مباراة مهمة للمنتخب السعودي.

وبعد إصدار بيان الشباب، وسط تأييد كبير للبيان قال الناقد الرياضي مبارك الشهري: “بيان النصر يؤثر على منتخبنا أمام سنغافورة، وبيان الشباب لن يؤثر على منتخبنا أمام فلسطين، بالطبع لقاء سنغافورة في تصفيات كأس العالم ولكن لقاء فلسطين بكل تأكيد ضمن منافسات بطولة رمضانية ولا أنا غلطان”.

أما الصحافي خالد البدر فقال: بعض إعلاميي الهلال انزعجوا من بيان إدارة النصر واخترعوا قصة تأثيره على مباراة المنتخب أمام سنغافورة، الآن نفس الأسماء تستقبل بيان الشباب بعبارات الثناء والمديح لأنه جاء ردًا على البيان النصراوي، قبل لقاء الأخضر بيومين، تناقضات لا حصر لها.

وبعد بيان النصر كان الإعلامي وليد الفراج انتقد الإدارة النصراوية قائلًا: “بيان النصر توقيته غير جيد ما كان الفرق إذا نُشر بعد لقاء المنتخب؟ مو وقته”.

أما الناقد الرياضي عادل التويجري فقال يوم الأربعاء الماضي: “بيانات النصر تحتاج 4 أيام لتُفسرها منها بيان “يدورون الستر” ألا يعلمون في النصر أن المنتخب لديه مباراة مهمة وهذا البيان أكشنة خارج الملعب؟!”.