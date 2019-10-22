نقشبندي: لوشيسكو خبير في إدارة المباريات الإقصائية
متوقعًا فوز الهلال على السد

نقشبندي: لوشيسكو خبير في إدارة المباريات الإقصائية

2019/10/22
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي بالمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، متوقعًا فوز الهلال على السد القطري اليوم.

ويلعب الهلال ضد السد القطري، بعد قليل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال نبيل نقشبندي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أتمنى لممثل الوطن الهلال التوفيق أمام السد والتأهل إلى النهائي الآسيوي.. وغياب بغداد بونجاح مريح للزعيم”.

وتابع الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: “مدرب الهلال لوشيسكو خبير في إدارة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.. وأتوقع تحقيق الهلال لفوز مريح على السد بفارق هدفين”.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.


هل قرأت هذا ؟
  • #الهلال يُسجل الثاني ويقترب من التعادل
    •
  • فيديو.. الوليد بن طلال والقحطاني يدعمان #الهلال ضد السد
    •
  • نقشبندي: لوشيسكو خبير في إدارة المباريات الإقصائية
    •
  • #الهلال يتألق آسيويًا.. والسد يُعاني خارج الأرض
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :