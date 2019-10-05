نقل المصابين اليمنيين في أحداث عدن وأبين إلى المملكة لتلقي العلاج
على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة

نقل المصابين اليمنيين في أحداث عدن وأبين إلى المملكة لتلقي العلاج

2019/10/05
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بنقل 10 جرحى يمنيين ومرافقيهم إلى المملكة لتلقي العلاج على نفقته، ضمن مبادرة “استجابة ” التي أطلقها المركز ، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.
وثمّن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة واهتمامه الكبير بالجرحى من خلال تقديم الدعم لعلاجهم في عدد من المستشفيات اليمنية الخاصة، وإجلاء الجرحى الذي يتطلب سفرهم للخارج لتلقي العلاج، مقدمًا شكره للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا لوقوفهم ودعمهم لكل الجرحى، ومساندتهم اليمن في مختلف الجوانب الخدمية.


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