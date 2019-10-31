نقل مباراتي النصر والشباب في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نقل مباراتي النصر وعفيف، وطبرجل والشباب في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء قرار نقل مباراة النصر وعفيف بناء على إفادة من إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع، أما قرار نقل مباراة طبرجل والشباب فجاء بسبب عدم جاهزية ملعب العروبة بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية.

وستُقام مباراة النصر وعفيف يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بينما ستُقام مباراة طبرجل والشباب يوم 13 نوفمبر على ملعب جامعة الجوف.