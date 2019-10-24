نهائي واحد يضمن لـ الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين

المواطن - محمد سمعه

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وذلك على حساب نادي أوراوا الياباني في النهائي الذي يجمع بين الفريقين في شهر نوفمبر المقبل.

ويملك نادي الهلال الفرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، وذلك في حال نجح في الفوز في نهائي النسخة الآسيوية 2019 على حساب أوراوا الياباني خلال الشهر المقبل.

وتنص قواعد النسخة المعدلة من مونديال الأندية طبقًا للفيفا على مشاركة بطل نسخة 2019 في مونديال الأندية 2021 مع بطل نسخة دوري أبطال آسيا 2020 وأحد وصيف بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 و 2020.

بالطبع في حال فاز الهلال بنسخة دوري أبطال آسيا في العام الحالي فسيضمن المشاركة في مونديال الأندية 2019 الذي يُقام في قطر شهر ديسمبر المقبل، وسيضمن أيضًا المشاركة في مونديال 2021 الذي يُقام في الصين رسميًا بقرار من الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر مشاركة قارة آسيا في مونديال الأندية 2021 بثلاث مقاعد.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الصين سوف تستضيف مونديال الأندية 2021 بنسخته الجديدة حيث سيضم 24 ناديًا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق إن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على منح الصين فرصة تنظيم مونديال الأندية 2021 في ثوبه الجديد.

وقال السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مارس الماضي أن مونديال الأندية بداية من عام 2021 سيُقام بـ24 ناديًا، منها ثلاثة أندية آسيوية وثلاثة أندية من قارة إفريقيا.