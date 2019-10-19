نواف العابد يرد على وضع يده على “قلبه” بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

طمأن اللاعب نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جماهير الزعيم وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم السبت مع نجوم أزرق العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن نواف العابد شارك في مران استرجاعي، بعد تصديره القلق لجماهير نادي الهلال بوضع يده على قلبه في الشوط الثاني من مباراة ضمك بالأمس بعد إصابته.

وحبس جمهور نادي الهلال أنفاسه، وذلك بعد رؤيته للاعب نواف العابد وهو يضع يده على قلبه جراء إصابته، في مباراة ضمك التي أُقيمت الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نواف العابد وضع يده على قلبه وسقط بمفرده على أرضية ملعب جامعة الملك سعود خلال مباراة ضمك دون أن يقترب منه احد، حيث أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على اللاعب.

وأوضح الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة ضمك، أن العابد شعر بعدم اتزان ودوران لذلك فضّل إخراجه والدفع باللاعب هتان باهبري.

ولم ينجح الهلال من الاستفادة من خدمات نواف العابد خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب الإصابات المتكررة للاعب في آخر ثلاثة مواسم مع الفريق الهلالي.