نوكيا 800 Tough .. هاتف جديد للاستخدامات الشاقة

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أطلقت شركة HMD Global الهاتف نوكيا 800 Tough الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بـ 119 يورو.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يزن 161 جرامًا يتوافق مع المعايير العسكرية الصارمة MIL-STD-810G وفئة الحماية IP68، ويقاوم الماء والأتربة والسقوط من ارتفاع 1.8 متر على أرضيات صلبة مثل الخرسانة، والحرارة المرتفعة، والتي تتراوح بين-20 إلى 55 درجة مئوية.

ويأتي الهاتف الجديد مجهزًا بمعالج Qualcomm 205، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 512 ميجا بايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجا بايت. وبشكل اختياري يمكن استخدام فتحة البطاقة الثانية لبطاقات microSD بسعة تصل إلى 32 جيجا بايت.

ويضم الهاتف تطبيقات ووظائف مثبتة مسبقًا مثل واتساب، وفيسبوك، والمساعد الصوتي جوجل آسيستنت. ويعتمد الهاتف على بطارية تستمر في العمل 43 يومًا، في وضع الاستعداد.