نيابة عن الملك سلمان.. الأمير تركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو في مراسم تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه للعرش، بحضور عدد من رؤساء الدول.