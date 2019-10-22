نيابة عن الملك سلمان.. الأمير تركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

نيابة عن الملك سلمان.. الأمير تركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

2019/10/22
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو في مراسم تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه للعرش، بحضور عدد من رؤساء الدول.


هل قرأت هذا ؟
  • سعود بن نايف يرعى حفل بناء السنوي ويكرم شركاء النجاح
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم