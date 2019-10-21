نيمار: سعيد لكوني لاعبًا في سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي نيما ردا سيلفا عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كاشفًا عن الأسباب التي دفعته في التفكير بالرحيل بداية هذا الموسم.

وقال نيمار خلال لشبكة “أوترو”: “أنا سعيد لكوني لاعبًا بصفوف سان جيرمان، سأتعامل باحترافية وأبذل أقصى جهدي من أجل باريس.. وأعد الجماهير بتقديم 100% من مجهودي لمساعدة الفريق على الفوز، خاصة بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع النجم البرازيلي: “بالتأكيد علاقة الود والحب بيني وجماهير باريس ستعود، أتمنى ذلك، ما حدث طبيعي، أتفهم رد فعلهم تجاهي، وحاولت تقبُّل ذلك، وأنها فترة وستمضي”.

وأضاف: “لكن أطالبهم أيضًا بتقدير موقفي واحترام رغبتي، عندما لا يكون الإنسان سعيدًا، مهما فعل، فإنه سيحاول الرحيل والبحث عن العمل في مكان آخر، لكن في النهاية، أنا باق مع الفريق”.

وواصل نيمار تصريحاته قائلًا: “كما أكدتُ سأبذل أقصى جهد، فالعلاقة مع جماهير الفريق مثل العلاقة بين زوجين، سيحدث بينهما مشاكل وصراعات ثم يعودان لأجواء الحب والسلام”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الأجواء كانت دائما باردة، ولكن الأمر اختلف هذا الموسم، فالأجواء داخل الفريق جيدة، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين أتواصل معهم، كما أن الصفقات الجديدة أضافت للفريق، إذ يتمتعون بقدرات مهارية”.

وأردف نيمار: “سيكون عامًا رائعًا لباريس، لدينا فريق قوي، لا ينبغي أن تكون علاقتي قوية بلاعبين اثنين أو 3 بل لابد من التواصل مع الجميع، لنقدم عملًا مميزًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “علاقتي مع مبابي لها مسار آخر، فهو فرنسي يجيد تحدث الإنجليزية وأنا برازيلي، وشاب رائع سعيد بالعمل معه، كما أنه موهوب ونتواصل معًا داخل الملعب وخارجه، مما يسهل من مهمتنا من أجل الفريق، وينعكس ذلك على الأداء الجماعي لسان جيرمان”.