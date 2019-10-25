نيمار قد يرحل عن سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو!
بناء على لوائح الفيفا

نيمار قد يرحل عن سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو!

2019/10/25
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يستطيع الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل دفع 60 مليون يورو فقط.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تُساعد نيمار على مغادرة فريق باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “تنص اللائحة على أن اللاعبين الذي قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع فريق واحد يستطيعون الرحيل مع دفع تعويضات”.

ولفتت صحيفة “لو باريزيان” إلى أن قيمة التعويضات لفسخ عقد البرازيلي نيمار قد تبلغ 60 مليون يورو فقط، ما يسهل رحيله عن حديقة الأمراء.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت بداية الموسم، أن قيمة فسخ تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان من جانب واحد تصل إلى 170 مليون يورو، الأمر الذي يصعب عودته إلى صفوف برشلونة الإسباني.


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