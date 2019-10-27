نيوزويك: مقتل زوجتي أبو بكر البغدادي في الغارة الأمريكية  

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قُتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد مداهمة القوات الأمريكية، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تنفيذ عملية سرية للغاية، قبل أسبوع، في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وقال التقرير، بحسب مجلة “نيوزويك”، إن البغدادي فجَّر سُترة انتحارية بعد أن أدرك أنه لم تكن لديه فرصة للهرب.

وذكرت الأنباء، أن زوجتيه قُتلتا أيضاً في تبادل للنيران، وفي المقابل، لم يصب أحد في القوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، إن ترامب سيلقي بياناً في الساعة 9 صباحاً بالتوقيت الأمريكي، وكان الرئيس غرد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “شيء مهم جداً قد حدث للتو”.

وذكرت مجلة نيوزويك، أن وزارة الدفاع الأمريكية، أبلغت البيت الأبيض بأنها “واثقة بشدة” من أن البغدادي قُتل، ولكن هذا لا يزال بحاجة إلى التحقق منه، وذلك بإجراء بعض الفحوصات على عينات من جثة القتيل.

وبات البغدادي، عراقي المولد، ويبلغ 48 عاماً، زعيماً لتنظيم داعش في 2010، وقاد الجماعة الإرهابية إلى تحقيق مكاسب كبيرة عبر العراق وسوريا، كما شن أتباعه هجمات إرهابية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وشوهد البغدادي آخر مرة في مقطع فيديو في أبريل، وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أنه يختبئ في مكان عبر الحدود العراقية السورية.