نيوم تطلع مبتعثيها المرشحين على مزايا البرنامج

المواطن - تبوك

أطلعت شركة نيوم أمس مرشحي برنامج الابتعاث الخارجي الخاص بها على مزايا انضمامهم لفريق الشركة وعلى الفرص الكبيرة للمتخصصين في السياحة والضيافة والآثار.

جاء ذلك ضمن البرنامج الإعدادي لما قبل السفر حيث عقد اللقاء بمقر جامعة تبوك.

وكانت نيوم فتحت في 16 يوليو الماضي، ولمدة شهر، باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المنطقة ليكونوا جزءًا من مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم اتجاه المجتمع المحلي.

وسيتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم للانضمام في البرنامج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التخصصات التالية: السياحة، الضيافة، والآثار والتراث.

وتعكس هذه التخصصات احتياجات المشروع في المرحلة الأولى على أن يتم إضافة العديد من التخصصات في مجالات أخرى متعددة في المراحل القادمة مع تطور احتياجات وسير العمل في المشروع.