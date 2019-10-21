هاري كين: أمر بأسوأ فتراتي مع توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين أنه يمر بأسوأ فتراته مع السبيرز، في ظل بداية الفريق السيئة الموسم الرياضي الحالي.

وخاض توتنهام 12 مباراة هذا الموسم، لم يُحقق الفوز سوى 3 مرات فقط، ويستعد لمواجهة ريد ستار بلجراد الصربي، يوم غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هاري كين خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “أسوأ فترة لي في توتنهام؟ نعم، ربما سأقول ذلك، وحين تنظر للنتائج فلم يكن الأمر سهلًا”.

وتابع: “بالتأكيد كل لاعب يريد الفوز، ونحن جميًعا نريد تحقيق الانتصارات في المباريات، والمدير الفني كذلك، لكن هذا تحد آخر في مسيرتي وللفريق، وسنسعى لتخطي هذه الفترة”.

وأضاف هداف توتنهام الإنجليزي قائلًا: “دائمًا ستكون هناك تكهنات حين لا تسير الأمور بشكل جيد، وحين لا تفوز بالمباريات، وسيبحث الناس عن أعذار من الخارج”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “من وجهة نظرنا نحن نعمل كل يوم بجدية، وعملنا بجد منذ أن جاء المدير الفني بوكيتينو إلى هنا، لكي نتحسن كلاعبين وكفريق ولم يتغير ذلك، نحن بحاجة إلى مواصلة ما كنا نفعله دائمًا، وهو مواصلة العمل بجد بقدر الإمكان”.