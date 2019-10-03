هاري كين يدرس الرحيل عن توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين يدرس تقديم طلبٍ لإدارة السبيرز من أجل الرحيل، لنتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إلى أن هاري كين ينتظر إجراء الإدارة لبعض التغييرات المطلوبة، لتحسين أحوال الفريق الأول لكرة القدم، وفي حالة عدم حدوث ذلك سيطلب الرحيل.

وارتبط اسم هاري كين بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في أكثر من مناسبة، ولكن تمسك إدارة نادي توتنهام تسبب في تجمد المفاوضات، ولكن معاناة السبيرز الحالية، قد تدفع المرينغي بالاهتمام باللاعب مجددًا.

وانتشرت هذه الأنباء، بعد يومين فقط من الخسارة الكارثية لفريق توتنهام ضد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 7/2، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحافية قد أكد أن رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دانييل ليفي، حدد 250 مليون جنيه إسترليني لبيع كين.