هبوط النفط بالتزامن مع بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي

هبوط النفط بالتزامن مع بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي

2019/10/02
الساعة 7:51 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هوت العقود الآجلة للنفط، بعد أن ألقت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي بظلالها على توقعات الطلب على الخام وضغطت على الأسعار.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 58.89 دولار للبرميل، بخسارة 36 سنتًا، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.62 دولار للبرميل، منخفضًا 45 سنتًا.

جاءت التراجعات بعد جلسة تكبد فيها كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاضاته الفصلية للعام الحالي.

وتراجع النشاط التصنيعي الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات في سبتمبر مع تأثر الصادرات بحرب التجارة الأمريكية الصينية، وفقًا لمسح من معهد إدارة التوريدات.


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