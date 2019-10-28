هبوط موجودات ساما إلى 1.921 تريليون ريال في سبتمبر

المواطن - الرياض

كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) تراجع الموجودات إلى 1.921 تريليون في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.942 تريليون ريال، في سبتمبر 2018، بتراجع 1.08%.

وعلى أساس شهري أرجعت الموجودات بنسبة 1.13%، حيث كانت في أغسطس الماضي 1.943 تريليون ريال.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي، انخفاض الموجودات على أساس سنوي بنحو 21 مليار ريال، حيث كانت في أغسطس من العام الماضي 1.942 تريليون ريال، بحسب “العربية”.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 3.854 تريليون ريال، مقابل 3.823 تريليون ريال، في نهاية أغسطس من العام الماضي بارتفاع 0.81%.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 365.3 مليار ريال، مقابل 290.7 مليار ريال في شهر أغسطس من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص إلى 1.499 تريليون ريال، مقابل 1.452 تريليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 1.487 تريليون ريال، في الشهر السابق عليه.