هجانة يكسرون حاجز الخجل ويبحثون عن العلم على ظهور جمالهم
أبناؤهم يدرسون بذات المدرسة بالفترة الصباحية

هجانة يكسرون حاجز الخجل ويبحثون عن العلم على ظهور جمالهم

2019/10/31
الساعة 9:38 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

من أجل البحث عن العلم وتحديًا للجهل، وعلى الرغم من حياتهم في بيوت الشعر بالبراري، إلا أن هجانة تحدوا هذا الأمر بكل أشكاله ومسبباته ووضعوا بين أعينهم تحدي الأمية ليلتحقوا ببرنامج “مجتمع بلا أمية في قرية رحيب والتي تبعد عن مدينة تبوك حوالي 150 كم.

وحضر عدد من الهجانة إلى المدرسة على ظهور الجمال كونهم يأتون من مناطق برية مجاورة بمنطقة تُسمى “وادي النقيب” وهذه المناطق لا تصلها السيارات بسبب عدم وجود أسفلت أو طريق رملي مناسب للسيارات فيضطرون للحضور على جمالهم وذلك لتعلم القراءة والكتابة والفقه والتوحيد والقران والرياضيات، بحيث ينتقل من مرحلة أمي إلى متعلم تحت إشراف إدارة تعليم الكبار بتعليم تبوك.

هؤلاء الرجال وبالرغم من أن أبناءهم يدرسون بذات المدرسة بالفترة الصباحية، إلا أنه لم يمنعهم هذا الأمر ولم يخجلوا من تقدمهم بالعمر في الدراسة وهم منتظمون بشكل يومي على الحضور والاستفادة.

 


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