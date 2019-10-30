هجوم شديد على سامي الجابر بعد تغريدته عن #النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي خالد الشعلان هجومًا شديدًا إلى سامي الجابر نجم الهلال السابق، وذلك بعد تغريدته الأخيرة عن نادي النصر قبل إقامة ديربي الرياض يوم الأحد الماضي.

وكتب خالد الشعلان عبر حسابه في تويتر: “في تغريدته عن الـ170 مليون المفقودة غرّد ووضّح بشأنها ولفّ ودار حتى مللنا من قفزه على الحقائق، بل كذّبته جهتان رسميتان، أما بشأن تغريدته الرخيصة فكانت الخسارة كفيلة بألا تجعله يكتب بعدها إيضاحًا أو حتى حرفًا واحدًا، كبير يا نصر وغالي بالفوز”.

ونشر سامي الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو له بصحبه نجله وهو يُصافح محمد جحفلي قبل مباراة ديربي الرياض، وعلق قائلًا: “من أسبوع وولدي عبدالرحمن يقول أبغي أحضر مباراة النصر”.

وتابع الجابر تغريدته قائلًا: “قلت له: الأسطورة جحفلي يمكن ما يلعب قال: فيه الشهلوب وقوميز وإداوردو الله يصلحه إذا طلب شيء يصر عليه ما أقواه عمومًا عبدالرحمن غالي والطلب النصر نحضر عسى الزعيم يجملها”.

ولعب الهلال ضد النصر الأحد الماضي على إستاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، سجل للأزرق كارلوس إدواردو، وأحرز ثنائية الأصفر عبدالرزاق حمدالله.

وأعادت جماهير العالمي نشر تغريدة سامي الجابر عقب المباراة، وتغنوا بفوز فريقهم على الهلال.