هدافو دوري محمد بن سلمان .. إدواردو يتصدر ورومارينيو الوصيف

المواطن - مروة نبيل

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين اللاعبين الأجانب على صدارة قائمة الهدافين هذا الموسم.

وبعد مرور 8 جولات، يتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، وبفارق هدف واحد عن مواطنه رومارينيو نجم نادي الاتحاد.

ويحتل مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع نجم الأهلي عمر السومة ومهاجم العدالة كارلوس أندريا.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله في المركز السادس بقائمة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف بعد تسجيله هدفين في ديربي الرياض بالجولة الثامنة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة، ثم النادي الأهلي برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع النصر والفيصلي، ولكنهما يملكان مباراة مؤجلة.