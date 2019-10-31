هدافو ديربي جدة .. غراب في الصدارة وأبو داود ثانيًا
قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم

هدافو ديربي جدة .. غراب في الصدارة وأبو داود ثانيًا

2019/10/31
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية إلى ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الخميس، لمتابعة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

ويلعب الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدافو ديربي جدة

ونستعرض أبرز هدافي ديربي جدة طوال تاريخه في جميع البطولات، ويتصدر نجم الأهلي والاتحاد السابق، سعيد غراب القائمة، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا ضد الراقي، وهز شباك العميد مرة واحدة.

وسجل نجم الأهلي السابق، حسام أبو داود 14 هدفًا في شباك الاتحاد، وأحرز نجم الراقي والعميد السابق، سيرجيو ريكاردو 13 هدفًا في ديربي جدة بجميع البطولات، يليه نجم النمور، حمزة إدريس برصيد 10 أهداف.

وتمكن نجم الراقي الحالي، السوري عمر السومة من تسجيل 10 أهداف في ديربي جدة، ويطمح في زيادة رصيده والتقدم في قائمة هدافي مباريات الأهلي والاتحاد، وسجل نجم الراقي السابق، أمين دابو 9 أهداف.

وأحرز نجم الاتحاد السابق، عبدالله فوال 8 أهداف في شباك الأهلي، بالتساوي مع نجم الراقي السابق، خالد مسعد، وبفارق هدف واحد عن نجم العميد، محمد نور، كما سجل مهاجم النمور، صلاح المولد 7 أهداف أيضًا في ديربي جدة.


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