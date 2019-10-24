هدف غوميز في السد مُرشح لجائزة هدف الأسبوع بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

دخل هدف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال في شباك السد القطري ضمن إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، ضمن قائمة الأهداف المُرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع في البطولة الآسيوية.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن غوميز يتنافس بهدفه مع اللاعب شينزي كوروكي لاعب أوراوا الياباني، الذي سجل هدف الفوز بالأمس في شباك نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، ومع اللاعب خورخي بوعلام لاعب السد بعد إحرازه للهدف الرابع في شباك الهلال ومع اللاعب نام تاي هي لاعب السد الذي أحرز هدفًا في شباك الهلال في مرحلة الإياب.

ونجح الهلال في التأهل بصعوبة إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة المفاجئة من السد القطري برباعية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال استفاد من فوزه ذهابًا في قطر برباعية مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور النهائي بنتيجة 6-5 من مجموع المباراتين.