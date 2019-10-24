هدف كيش يمنح #الاتفاق نقاط #العدالة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد العدالة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الدهناء بهدف دون رد.

الاتفاق ضد العدالة

وبدأت مباراة الاتفاق ضد العدالة بشكل سريع، وسيطر لاعبو فارس الدهناء وأضاعوا أكثر من فرصة، فيما اعتمد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة، ولكنها لم تُشكل خطورة على مرمى الجزائري رايس مبولحي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 45، وأهدرها روجيريو، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد العدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

صاروخية كيش

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة، وتمكن فيليب كيش من فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الاتفاق ضد العدالة بفوز فارس الدهناء بهدف نظيف.

وبعد مباراة الاتفاق ضد العدالة اليوم، رفع فارس الدهناء رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز الـ12.