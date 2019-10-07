هدف يطلق برنامجاً جديداً لخدمة الباحثين عن عمل ودعم المنشآت

المواطن - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إطلاق برنامج يستهدف تحويل فروعه في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز تأهيل وتوظيف تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والمواءمة الوظيفية للباحثين والباحثات عن العمل، إلى جانب الجذب والاستقطاب وخدمات الدعم الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، في خطوة تسعى إلى رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل ورفع نسبة المهارات التي تساهم في استقرارهم وظيفياً، بالتعاون والشراكة مع منشآت القطاع الخاص.

وتستهدف المرحلة الأولى من إطلاق البرنامج الفروع المتواجدة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، حيث تم تخصيص مسارات خاصة بطالبي العمل تتمثل في التسجيل والتقييم والتوظيف خلال 30 يوماً وخطة مفصلة للتطوير، ومسارات أخرى مباشرة للمرشحين وتتعلق بتقديم الدعم ما بعد التوظيف والموائمة الوظيفية.

وخصص الصندوق من جانب آخر لصاحب العمل حزمة من الخدمات والمقرر تقديمها لهم في الفروع بدأ من التسجيل والتحليل والتعاون في مجالات التمكين والدعم.

ويعكف الصندوق على تطوير 2500 مرشد توظيف، بالإضافة إلى موظفي الموارد البشرية في القطاع الخاص، في مجال الإرشاد المهني، فضلاً عن تقديم خدمات الإرشاد المهني إلكترونياً وعرض المسارات الوظيفية والتخصصات والجامعات وأهم المهن المستقبلية، وخدمة تحدث مع مرشد مهني (أون لاين)، وإحصائيات شاملة عن سوق العمل والمهارات المطلوبة.

ومن المقرر أن يقدم الصندوق كذلك ورش عمل في عدة محاور في الإرشاد المهني في فروع الصندوق، ومن خلال المرشدين المدربين في التوظيف، ومقاييس لتحديد الميول المهنية عبر قياس الذكاءات الشخصية.