هدية للأخضر قبل مواجهة فلسطين

المواطن - محمد سمعه

تلقى المنتخب السعودي، تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن سلمان الفرج لاعب خط الوسط شارك في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

وبالتأكيد فإن مشاركة سلمان الفرج واستعادة عافيته تُمثل هدية للمدرب هيرفي رينارد الذي سيعتمد على اللاعب في خط وسط المنتخب السعودي أمام فلسطين في مباراة قوية منتظرة من الأخضر.

ويرغب لاعبو الأخضر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات، وذلك من أجل البقاء على قمة المجموعة الرابعة سبع نقاط مع خسارة منتخب سنغافورة منافس الأخضر على القمة من منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.

وبعد الروح المعنوية العالية التي اكتسبها لاعبو الأخضر عقب الفوز المميز أول أمس على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد، يبدأ الأخضر شحذ الهمة من أجل الفوز على المنتخب الفلسطيني في مدينة رام الله؛ أملًا في البقاء على القمة.

وستُقام مباراة السعودية وفلسطين في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة يوم 15 أكتوبر على ملعب فيصل الحسيني الدولي في مدينة رام الله.