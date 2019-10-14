هذا جديد سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

نقل برنامج سند محمد بن سلمان مقولة جديدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الشباب وأهميتهم في بناء الحاضر والمستقبل.

وقال الأمير محمد بن سلمان: الشباب هم قاعدة كل البلدان وهم حملة شعلتها والأيدي التي تبني حاضرها وقادة مستقبلها، فلذلك كان التركيز عليهم هو الأساس في أي حراك تنموي وخطط طموحة لنهضة الدول وعزتها ورفعتها.

وعلق سند محمد بن سلمان على مقولة ولي العهد بالقول: الشباب مصدر كل قوة وطريق كل ازدهار، دعمهم يحقق طموح وطن وآمال أمة.

ويوم أمس أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، أنه تم تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من مبادرة سند الزواج، مساء اليوم الأحد.

وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.