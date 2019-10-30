هذا ما طلبه عون من الحريري بعد تقديم استقالته

المواطن - متابعة

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأربعاء، من حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، مواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حسب ما أعلنته الرئاسة اللبنانية.

وبموجب أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم أن رئيس الجمهورية ميشال عون “طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة”. وأضاف البيان أن الرئيس أعرب عن شكره لرئيس الحكومة والوزراء كافة.

وكان الحريري قد وضع أول أمس الثلاثاء استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، إثر احتجاجات في عدة مناطق لبنانية دامت 13 يومًا، وتخللها قطع لطرقات رئيسية، بينما قابلها مناصرو حزب الله وحركة أمل بعنف.

وأطاحت استقالة الحريري بحكومته الائتلافية التي كانت تضم أغلب الفرقاء السياسيين في لبنان.

وقال الحريري أمس في خطاب الاستقالة: إنه وصل إلى “طريق مسدود” في محاولة حل أزمة أثارتها احتجاجات مستمرة منذ 13 يومًا رفضًا للنخبة الحاكمة في البلاد. وأكد الحريري أن الاستقالة أتت “تجاوبًا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”.

وكان الحريري قدّم مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع، لكنّ المتظاهرين اعتبروا أنها جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق. ويطالب المعتصمون بتشكيل حكومة اختصاصيين تدير البلاد في مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.